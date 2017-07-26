26 июля около 15:55 в Голосеевском районе на втором этаже девятиэтажного жилого здания на улице Бурмистенко, 12 произошел взрыв неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.Читай также: Взрыв в Киеве: жильцам дома предложат новое жилье Пожара в результате взрыва не было, однако обрушились.подробнее

Новость была оставлена 26 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.