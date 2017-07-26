Тульский «Арсенал» оштрафован на 10 тысяч рублей за неправильный выход игроков из клубного автобуса перед матчем второго тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском». По регламенту футболисты должны были покидать транспортное средство только через переднюю дверь, а они воспользовались всеми.

Новость была оставлена 26 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.