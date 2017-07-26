Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отреагировал на наложение на команду штрафа из-за неправильного выхода игроков из клубного автобуса. Он отметил, что в дальнейшем футболисты будут покидать транспортное средство так же, как и раньше, потому что спортсменам так удобно.

Новость была оставлена 26 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.