Компания Onyx Boox пересмотрела концепцию дизайна своих карманных электронных книг, изменив как эргономику, так и тип используемых материалов. Одним из первых ридеров в новом исполнении, доступных в России, стал Robinson Crusoe.

Новый Onyx Boox Robinson Crusoe унаследовал от предыдущего поколения книг, к которому относятся модели Darwin, Magellan и другие, отточенную эргономику, узнаваемый стиль и премиальность исполнения, плюс конкретно в случае этой модели можно наблюдать расширенную по меркам ридеров, продающихся в кризисной России, комплектацию.

В рамках данной статьи мы протестируем весь функционал Onyx Boox Robinson Crusoe, наиболее актуальный для большинства потребителей, и рассмотрим его автономность, ведь умение работать неделями от одного заряда – это чуть ли не главное, что отличает электронные книги от планшетных компьютеров и смартфонов.

Упаковка

Книга Onyx Boox Robinson Crusoe хоть и не позиционируется как премиальная, но старается таковой быть, и это проявляется уже на уровне упаковки, выполненной в предельно минималистичном стиле. Крышка упаковки, крепящаяся на двух сильных магнитах, дает покупателю информацию лишь о названии хранящегося внутри устройства, и не более того – нет ни одного изображения самой книги.

Небольшой рендер помещен в верхнем левом углу нижней части коробки, но его размеры малы и не позволяют оценить внешность ридера, так что за этим придется обратиться к интернету. Зато в наличии достаточно подробный перечень спецификаций, а также небольшой список возможностей устройства, по которым и будет происходить сравнение с конкурирующими моделями.

Сама упаковка выполнена из очень прочного картона белого цвета. Все надписи нанесены черным, и такой контраст смотрится очень стильно. Итого, за красоту, качество исполнения и список характеристик ставим плюс, а вот за отсутствие фотографии книги рисуем уже минус.

Комплектация

Подавляющее большинство электронных книжек с экраном на 6 дюймов в России продаются в комплекте с одним лишь USВ-кабелем для синхронизации с ПК и подзарядки от него же, поскольку на сетевом ЗУ производители нередко экономят. В случае с Onyx Boox Robinson Crusoe такого уже нет – в коробке с этой книгой лежит много интересного.

Конечно же, дата-кабель тоже поставляется в комплекте, но вместе с ним есть зарядное устройство на 1 ампер, довольно подробная инструкция, гарантийный талон и то, что вообще чаще всего приходится докупать отдельно и за большие деньги.

Мы сейчас про фирменный чехол, которым ридер награжден еще на заводе. Обложка эта защищает гаджет со всех сторон и даже проявляет определенные смарт-функции, включая на книге режим сна и отключая подсветку ее экрана в закрытом состоянии.

Характеристики

Информацию о возможностях аппаратной и программной составляющей книги Onyx Boox Robinson Crusoe покупатель может найти в коробке, инструкции и на официальном сайте производителя, но только в последнем случае сведения будут максимально подробными. Все они перечислены ниже.

— экран: E Ink Carta Plus, сенсорный, 16 оттенков серого, 1448х1072 пикселя;

— подсветка: Moon Light;

— стекло: усиленное, Asahi Glass;

— процессор: 2 ядра, 1 ГГц;

— память: 512 Мб ОЗУ, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— интерфейсы: microUSВ 2.0, microSD, Wi-Fi 802.11n;

— аккумулятор: встроенный, литий-полимерный, 3000 мАч;

— операционная система: Google Android 4.2, проприетарный интерфейс;

— корпус: алюминиевый;

— цвет корпуса: черный;

— работа с файлами: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP;

— размеры: 159х144х8 миллиметров;

— вес: 205 граммов;

— особенности: защита от влаги.

Книга позиционируется как устройство для чтения с защитой от царапин и выхода из строя при воздействии влаги. Первым делом мы проверили именно эти заявления.

Защита от влаги и царапин

Класс защиты Onyx Boox Robinson Crusoe от влаги (заметим, не от воды) производителем не установлен, поэтому топить ее в емкости с жидкостью мы не стали. Вместо этого на ридер был «случайно» опрокинут стакан с водой, затем он провел больше часа в помещении с повышенным уровнем влажности, и после этого был проведен тест его эксплуатации под дождем.

Все испытания устройство выдержало с честью, разве что под дождем сенсор не всегда срабатывал на прикосновения, но не более того. Спустя неделю после эксперимента книга по-прежнему жива и функционирует исправно. Итого, гаджет вполне заслуживает право считаться влагостойким.

Топить Onyx Boox Robinson Crusoе в воде нельзя по причине отсутствия заглушек на интерфейсах. Защита от воды здесь распространяется на все внутренние компоненты – их дополнительно обработали специальным лаком.

Стекло Asahi на лицевой панели вполне справляется с возложенными на нее функциями. Класс стойкости не сообщается, но книжка полдня провела в сумке в одном отделении с ключами от машины, и передняя ее часть совершенно не потеряла товарный вид. Металлическую окрашенную часть так тестировать не стали, надев на нее защитный чехол.

Внешний вид

Дизайн Onyx Boox Robinson Crusoe по сравнению с предыдущим поколением книжек изменился: корпус стал заметно компактнее за счет уменьшения толщины всех четырех рамок его экрана, а лицевая панель целиком закрыта стеклом, в данном случае усиленным. Задняя панель теперь изготавливается из металла, под экраном и по бокам от него больше нет кнопок, а сам дисплей более не утоплен в корпус, что улучшает восприятие с него информации.

Кнопки, ранее находившиеся по бокам от экрана, теперь вынесены на левый и правый торец корпуса и стали существенно меньше. Спереди по периметру лицевой панели есть небольшой слегка выпирающий пластиковый кант, чтобы книгу можно было класть на ровную поверхность экраном вниз, не боясь повредить стекло.

Металлическая задняя панель корпуса «робинзона» не несет в себе никаких функций, поимо информационной – на нее нанесен определенные подробности о самой книге, и не более того. Весь набор интерфейсов в данной модели расположен на нижнем торце, и это стандартный порт microUSВ для зарядки и подключения к ПК, а также слот под карты microSD. Рядом с ними находится кнопка включения со встроенным многоцветным светодиодом, плюс есть едва заметное углубление рядом с microUSB – это кнопка перезагрузки, нами во время теста ни разу не задействованная.

Эргономика

Главное, на наш взгляд, отличие Onyx Boox Robinson Crusoe от предшественников заключается даже не в компактности корпуса, а в элементах управления: раньше книжки было удобно листать кнопками по бокам экрана, теперь же на первый план выходит тасчкрин. Кнопки в данном ридере вынесены на боковые торцы, плавно перетекающие в заднюю крышку, и их размеры стали меньше, так что находить их на ощупь уже не так удобно. Но это субъективное мнение – кому-то такое решение, наоборот, покажется лучшим.

Устройство стало намного меньше, и его очень комфортно держать на раскрытой ладони, перелистывая страницы пальцем второй руки. Вес не ощущается, тыльная панель имеет шероховатую поверхность для предотвращения выскальзывания, словом, в этом плане все на высшем уровне.

Двумя руками Onyx Boox Robinson Crusoe тоже вполне удобно держать, и большие пальцы сразу ложатся на края тачскрина, пока указательные находятся в поиске торцевых физических кнопок. Заднюю панель крайне сложно запачкать отпечатками, но панель лицевая, напротив, очень маркая, хотя чистке микрофиброй поддается без проблем.

Качество сборки

Сочленение металла и пластика в мобильном устройстве – это всегда риск возникновения люфтов и скрипов, однако в Onyx Boox Robinson Crusoe всего этого нет. Книга вполне неплохо справляется с тестами на скручивание и на изгиб, не издавая никаких посторонних звуков и не деформируясь.

К минусам сборки отнесем боковые кнопки – вот они как раз сильно люфтят, и складывается ощущение, что они норовят выпасть из посадочных отверстий. Других претензий по качеству сборки книги у нас не возникло.

Чехол-обложка

Комплектный чехол рассчитан на защиту книги со всех сторон, даже с лицевой панели. Устройство прочно удерживается в нем четырьмя лапками по углам с бархатным внутренним покрытием, не царапающим корпус, и его выпадение исключено.

Материал внешней части чехла довольно прочный и, как показала практика, устойчивый к ежедневной эксплуатации. Внутренняя же часть чехла вся покрыта черным бархатом, плюс верхняя часть обложки несет встроенные магниты, которые не только удерживают ее от раскрытия, но и переводят книгу в спящий режим, взаимодействуя с датчиком Холла внутри нее.

Практическая польза от чехла очень высока, так что не советуем снимать его с читалки – дополнительная защита никогда не будет лишней.

Экран

Дисплей Onyx Boox Robinson Crusoe представляет собой монохромную панель E Ink поколения Carta Plus, самого современного на момент написания обзора. Экран отображает 16 оттенков серого цвета и имеет очень широкие углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали. При всем этом он совершенно не выцветает на солнце, оставаясь на 100-процентов читаемым, и это особенность панелей на основе электронных чернил.

Поколение Carta Plus обеспечивает не только поддержку высокого разрешения, но и отличную контрастность: на солнце фон становится практически белым, создавая максимальное удобство чтения черного текста книги или документа.

Подсветка экрана Onyx Boox Robinson Crusoe основана на ряде светодиодов Moon Light, и о ней мы поговорим в следующем разделе, а здесь отметим, что присутствуют довольно сильные для этого ценового сегмента переливы света у нижней грани дисплея. Проявляются они уже при 30-процентной яркости Moon Light.

Сенсорный слой реагирует на касания мгновенно, даже если прикасаться мокрыми пальцами. То же можно сказать и про обновление изображения на самой панели – все происходит практически без задержек, что не может не радовать.

Подсветка

Экран Onyx Boox Robinson Crusoe подсвечен снизу рядом светодиодов Moon Light, заливающих его молочно-белым цветом. Яркость подсветки здесь даже избыточная – видимо, производитель брал с запасом.

Для комфортного чтения при стандартном потолочном свете достаточно всего лишь 15-20 процентов яркости Moo Light, а если уж хочется совсем идеального контраста шрифта и фона, то можно выставить на 50 процентов, а более высокие значения можно и не выбирать, что, кстати, положительно скажется на расходе энергии АКБ.

В полной темноте 10 процентов яркости тоже хватает для комфортного чтения, а на солнце подсветка становится незаметной даже на 100 процентах, так что ее можно выключить. Диапазон настроек яркости очень широкий, а сама подсветка практически не влияет на усталость глаз от длительного чтения.

Производительность

Книга Onyx Boox Robinson Crusoe работает на базе CPU Rockchip RK3026 с ядрами Cortex A9 (информация из Яндекс.Маркета) и частотой 2х1 ГГц. Его возможностей вкупе с 512 Мб ОЗУ вполне хватает для быстрого открытия тяжелых файлов: к примеру, PDF-документ на 300 Мб с формулами и сканированными рисунками запустился за 20 секунд. Само собой, обычные книжки в FB2 ридер щелкает за пару мгновений.

В целом, производительности «Робинзона» будет достаточно для быстрого открытия файлов практически любых размеров, но важно помнить, что это не профессиональное решение, и не нужно требовать от него запуска перегруженных 1-гигабайтных PDF и DJVU.

Программное обеспечение

Книжка управляется операционной системой Google Android 4.2 с фирменной оболочкой от Onyx. Интерфейс работает очень быстро и обладает высокой степенью интуитивности – на его освоение даже у неопытного пользователя уйдет не более 5 минут.

Нарисовано все красиво и стильно, плюс в комплекте есть набор полезных приложений – календарь, калькулятор, браузер и статистика чтения, чтобы отслеживать, к примеру, сколько ваш ребенок читает в день.

Книги и документы открываются в Oreader – отличной на наш взгляд программе для чтения, в которой есть весь необходимый функционал, в том числе изменение масштаба текста на лету при помощи стандартного жеста двумя пальцами, как на смартфонах. При желании можно скачать любую другую читалку – есть доступ к Google Play при подключении к сети Wi-Fi. На боковые кнопки можно назначить различные варианты действия при коротком или длинном нажатии посредством выбора нужных действий в настройках книги.

В Onyx Boox Robinson Crusoe есть и встроенный браузер, но для веб-серфинга книга не годится ввиду недостаточной контрастности при просмотре сайтов – текст чаще всего сливается с фоном. Да и сам браузер работает не очень быстро.

Список текстовых форматов, с которыми взаимодействует книга, перечислен в разделе «Технические характеристики». Отметим, что среди них есть как распространенные, так и редкие, и даже EPUB, популярный среди пользователей Apple, здесь тоже поддерживается.

Автономная работа

Ридер Onyx Boox Robinson Crusoe оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч, литий-полимерным и несъемным. Для устройств с экраном на базе электронных чернил время работы без подзарядки оценивается по количеству страниц, отображенных таким дисплеем. В нашем случае официальные данные об автономности отсутствуют, так что сравнивать не с чем, но сразу отметим, что расход энергии в этой модели минимальный.

С выключенной подсветкой «Робинзона» хватило на приблизительно 19000 страниц, а это несколько десятков книг стандартной толщины. 25-процентная яркость Moon Light уменьшила этот показатель до 17000 страниц, 50-процентная – до 14000 страниц. При 100-процентной яркости подсветки, которая, напомним, уже избыточна, ридер способен отобразить 10000 страниц текста. На наш взгляд, очень и очень достойный результат для такого компактного устройства.

Восполнение заряда происходит по microUSB, без поддержки быстрой зарядки. От комплектного ЗУ на 1 ампер книга заряжается в среднем за 3 часа, плюс возможна зарядка и от USB-порта компьютера, но он выдает всего 0,5 ампера, так что указанные 3 часа в этом случае превратятся в 6.

В итоге, по автономности Onyx Boox Robinson Crusoe демонстрирует очень хорошие показатели, и можно, не боясь, брать эту книгу с собой в отпуск или поездку даже без зарядного устройства.

Заключение

Стоимость электронной книги Onyx Boox Robinson Crusoe на момент написания прочитанной вами статьи составляла 12500 рублей. Наше мнение – с учетом текущего курса доллара и общей экономической ситуации в стране такая цена вполне обоснована.

В частности, большую часть денег вы отдадите за превосходный экран с отличной контрастностью, который не выгорает и не выцветает, а также не боится ударов благодаря защитному стеклу. К этому можно приписать отменную автономность, продуманное программное обеспечение, современный дизайн, компактные размеры и, конечно же, фирменный чехол. За эту сумму конкурирующие модели не предоставят и половины этих преимуществ, так что наш вердикт – если вам нужен компактный карманный ридер для повседневного использования, и если нет желания пользоваться дешевыми одноразовыми читалками или планшетами, то Onyx Boox Robinson Crusoe подойдет вам на все 100 процентов.

Плюсы Onyx Boox Robinson Crusoe

— отличный монохромный дисплей;

— прочный корпус, усиленное стекло;

— проработанное программное обеспечение;

— исключительная автономность;

— защита от влаги

— расширенная комплектация.

Минусы Onyx Boox Robinson Crusoe

— неудобно расположенные боковые кнопки.