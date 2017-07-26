Компания LEAGOO выпустила новый смартфон KIICAA Power, аналогов которому в его ценовом сегменте попросту нет. Это первый во всем мире бюджетный аппарат, который несет в себе одновременно и двойную фотокамеру, и емкий аккумулятор при стоимости менее $80, причем на AliExpress его можно купить с дополнительной скидкой.

Прямо сейчас стоимость нового LEAGOO KIICAA Power составляет $60, и это на $10 дешевле его первоначальной цены, причем бесплатную доставку до почтового отделения никто не отменял. Работает смартфон от аккумулятора емкостью целых 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки и способностью сохранять практически максимальную емкость даже после 500 циклов перезарядки. Двойная камера LEAGOO KIICAA Power состоит из модулей с разрешением 5 и 8 мегапикселей с апертурой F2.2 и обладает функцией записи видео в очень высоком разрешении.

Экран смартфона при диагонали 5 дюймов и матрице IPS с широкими углами обзора поддерживает разрешение HD или 1280х720 пикселей и может похвастаться плотностью 400 ppi, что положительно сказывается на качестве изображения. Также в аппарат встроен сканер отпечатков пальцев, срабатывающий всего лишь за 0,3 секунды. Прочие характеристики LEAGOO KIICAA Power включают в себя процессор MediaTek MT6580, два слота под SIM-карты, ОС Android 7, 16 Гб встроенной памяти и 2 Гб ОЗУ. Купить смартфон со скидкой $10 можно по этому адресу.