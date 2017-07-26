Компания Xiaomi, как и обещала, представила свой самый новый смартфон Mi 5X в полностью металлическом корпусе. Революцию аппарат не совершил, скопировав с Apple iPhone 7 Plus дизайн и функционал своей двойной камеры.

Продажи нового Xiaomi Mi 5X стартуют 1 августа текущего года в черном, золотом и розово-золотом вариантах окраски по цене от $222. и на фоне этого модель Xiaomi Mi 5с, которая расположилась на ступеньку ниже, уже подешевела до $193. Новый мобильник предложит покупателю корпус толщиной всего лишь 7 миллиметров с батареей емкостью 3080 мАч внутри и быстрой зарядкой по USB-C. Кстати, вход под наушники здесь есть, равно как и сканер отпечатков пальцев, а вот про модуль NFC почему-то забыли.

Xiaomi Mi 5X наделен CPU Qualcomm 625, 4 Гб RAM, 64 Гб встроенной памяти, экраном Full HD с диагональю 5,5 дюйма и олеофобным покрытием, а также основной камерой, в состав которой вошли два 12-мегапиксельных модуля с двукратным оптическим зумом. Фронталка смартфона получила обычную 5-мегапиксельную матрицу. Xiaomi Mi 5X стал первым аппаратом с новой прошивкой MIUI 9, но совсем скоро ее выпустят для еще 30 моделей, включая те, что вышли 5 лет назад. Указанная цена смартфона актуальна при заказе из Китая.