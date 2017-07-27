Неделю фура с рыбой стояла на окраине Киева, пока прохожие не обратили внимание на лужи под ней, опарыши и запах. Об этом сообщает ТСН.

Полиция, спасатели, санитарные службы и КГГА не могли определиться, что делать с фурой с 20 тоннами замороженной рыбы, которая сгнила.

Оказалось, что тягач.подробнее