Категория: Столица | 27 июля 2017 04:00
Неделю фура с рыбой стояла на окраине Киева, пока прохожие не обратили внимание на лужи под ней, опарыши и запах. Об этом сообщает ТСН.
Полиция, спасатели, санитарные службы и КГГА не могли определиться, что делать с фурой с 20 тоннами замороженной рыбы, которая сгнила.
Оказалось, что тягач.подробнее
Новость была оставлена 27 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.