Английский «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» в рамках предсезонного товарищеского турнира Международный кубок чемпионов. Встреча состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан». В составе победителей отличились Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Браим Диас.

Новость была оставлена 27 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.