Полузащитник «Зенита» Йоанн Молло после матча за вторую команду сине-бело-голубых поблагодарил фанатов петербургского клуба за поддержку. Болельщики в перерыве матча с «Сибирью» оскорбляли француза, намекая на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. В ответ игрок показал поклонникам «Зенита» средний палец.

Новость была оставлена 27 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.