В Киеве на Бортничах отравили собаку-поводыря инвалида 1-й группы, написала на своей странице в Facebook зоозащитница Мария Никиточкина.Читай также: В николаевском зоопарке отравили пуму и снежного барса По словам волонтера, пес был единственным помощником 42-летнего Александра.“Социальная.подробнее

Новость была оставлена 27 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.