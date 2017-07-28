Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о близости смерти на отдыхе в Маврикии. По словам 33-летнего игрока, он не смог поймать волну, занимаясь серфингом. «Представьте, что на вас каждые пятнадцать секунд обрушивается поток воды с трехэтажный дом! Воздуха не хватает, паника…» — сказал футболист.

Новость была оставлена 28 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.