Начались продажи нового компактного компьютера – неттопа Beelink S1 с рядом интересных особенностей. Начнем с того, что он поставляется с умным помощником Cortana от Microsoft, который встроен в ОС Windows 10, и управлять им можно при помощи встроенного прямо в корпус микрофона.

Помимо Кортаны, которая, к слову, официально не работает в России, неттоп может похвастаться очень развитой дисковой подсистемой: по умолчанию в нем стоит флеш-память еММС на 64 гигабайта, но производитель допускает установку карт памяти microSD, твердотельного накопителя в формате М.2 и даже жесткого диска SATA в форм-факторе 2,5 дюйма. Как видно на рендере, доступ к последнему осуществляется в два счета, в отличие от 90% всех неттопов. Beelink S1 построен на аппаратной платформе Intel Apollo Lake и имеет в своей основе 14-нанометровый процессор Intel Celeron N3450.

Данный CPU сам по себе практически не греется, и при этом все его четыре ядра могут работать на частоте до 2,2 ГГц. Помимо этого, в него встроена видеокарта Intel HD 500. Beelink S1 поставляется с 4 или 8 Гб оперативной памяти, предустановленной ОС Windows 10, гигабитной сетевой картой, выходом HDMI 1.4, парой USB 3.0, двумя USB 2.0 и одним USB-C. Список разъемов дополнен входом под наушники. Весит неттоп около 400 граммов, а его размеры при этом составляют не более 160х135х32 мм. Цена вопроса – на уточнении.