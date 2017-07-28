Компания LEAGOO разработала безрамочный смартфон KIICAA MIX, экран которого занимает практически 100% площади лицевой панели, оставляя лишь относительно тонкую нижнюю рамку. В своем классе это самый доступный моноблок, ведь его стоимость начинается всего лишь от 90 американских долларов.

Экран LEAGOO KIICAA MIX имеет соотношение сторон 16:9 и наделен диагональю 5,5 дюйма, и рассмотреть его повнимательнее можно на официальной странице LEAGOO в сети Facebook. Но безрамочный экран в стиле Xiaomi Mi Mix является далеко не единственной особенностью новинки: к ним следует отнести еще и сканер отпечатков пальцев на фронтальной панели корпуса, а также полноценный разговорный динамик над дисплеем. К слову Эван Бласс, известный инсайдер, всегда раньше всех узнающий обо всех новинках, в своем «Твиттере» не так давно опубликовал информацию о стоимости LEAGOO KIICAA MIX, а сегодня выяснилось, что смартфон выйдет сразу в трех версиях.

За $90 покупатель сможет приобрести модель 4-ядерным процессором, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, но также доступны модификации за $140 (8 ядер, 3 Гб RAM, 32 Гб ROM) и $180 (8 ядер, 6 Гб RAM и 128 Гб ROM). Одна из этих версий окажется массовой, а две другие выйдут ограниченным тиражом, и LEAGOO просит помочь ей в выборе путем голосования на сайте. Также вы можете выиграть купон на скидку $30 – нужно лишь подписаться на официальную е-mail рассылку LEAGOO.