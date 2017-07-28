В сети выложен новый рендер смартфона Sharp Aquos S2, анонс которого запланирован на август текущего года. Просочившееся изображение аппарата сразу указывает на вторичность его дизайна, поскольку он скопирован со смартфона iPhone 8 от Apple, который еще даже не был представлен официально.

Внешне новый Sharp Aquos S2 схож с еще одним мобильником: в начале этого лета создатель Google Android Энди Рубин представил собственный смартфон Essential Phone, который, правда, до сих пор не поступил в продажу. Определенные общие черты дизайна у этих моделей видны невооруженным взглядом, но на это все закроют глаза, и Sharp Aquos S2 будут сравнивать лишь с Apple iPhone 8, который тоже получит вертикально расположенный модуль камеры. Однако безрамочник из Японии вполне может оказаться мощнее всех своих конкурентов, ведь ему приписывают наличие экрана с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Ultra HD или 4К, которого нет даже у текущего Samsung S8.

Также, по слухам, в список характеристик нового Sharp Aquos S2 войдут 4 или 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти вместе с процессором Qualcomm 835, и стоить он будет в районе $520. Презентация смартфона предварительно назначена на 8 августа текущего года, и пройдет она в Японии, и детали относительно географии его распространения будут раскрыты именно в этот день.