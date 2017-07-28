В центре Киева сегодня, 28 июля, состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, посвященный Дню крещения Руси. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.Верующие и духовенство прошли шествием от Владимирского собора — кафедрального собора УПЦ КП — до.подробнее

Новость была оставлена 28 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.