Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попала в реанимацию. Об этом сообщает журнал Hello. По информации издания, 18-летняя девушка исчезла вечером, 27-го июля, и оказалась в больнице по невыясненным причинам. По другой информации, дочь Кафельникова отравилась алкоголем.

Новость была оставлена 28 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.