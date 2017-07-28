Ранее в этом году компания Apple обратилась в федеральную комиссию по связи FCC с просьбой разрешить ей проводить собственные эксперименты с оборудованием для сетей пятого поколения. Сегодня заявка получила официальное одобрение, и Apple уже приступила к своим изысканиям в сфере 5G.

Apple, как стало известно, сфокусируется на технологии миллиметровых волн в широкополосных системах. которая, как известно, характеризуется более высокой частотой и одновременно меньшей длиной волны в сравнении с конкурирующими технологиями. Эти особенности позволяют передавать данные на более высокой скоростью, но у нее есть минусы – соответствующие сигналы имеют худшую степень проходимости через объекты. В настоящее время проект Apple находится на самом начальном этапе разработки, и пока что никак нельзя сказать, какое отношение он имеет к Айфонам.

По плану, Apple перейдет к практическому тестированию своих наработок в Калифорнии лишь к августу 2018 года. Существует мнение, что 5G Apple тестирует вовсе не для смартфонов, поскольку никто не захочет выходить в чисто поле с Айфоном в руке для передачи данных на высокой скорости. Она делает это для автомобилей, которые находятся в прямой видимости друг от друга и могут обмениваться данными беспрепятственно. Однако пока что это всего лишь предположение.