Внедорожный смартфон Samsung Galaxy S8 Active сегодня оказался в центре внимания, поскольку в сеть были слиты все его спецификации. Данные предоставил пожелавший остаться неизвестным сотрудник Samsung – он опубликовал пресс-слайды, посвященные этому аппарату.

Новый Samsung Galaxy S8 Active соответствует стандартам безопасности IP68 и MIL STD 810G, что говорит о его невосприимчивости к воде, пыли, ударам и падениям, причем здесь реализована защита именно от воды даже на большой глубине, а не просто от моросящего летнего дождика. Экран Samsung Galaxy S8 Active держит разрешение Quad HD+ при диагонали 5,8 дюйма, и его защищает стекло повышенной прочности Gorilla Glass 5 поколения, а в основе лежит процессор Qualcomm 835, наделенный 8 ядрами, модемом LTE, видеокартой Adreno 540 и частотой до 2,45 ГГц.

В состав смартфона вошли 4 Гб ОЗУ стандарта LPDDR4 и одна основная камера на 12 Мп на задней панели, но зато с оптической стабилизацией. Спереди расположена 8-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой. В Samsung Galaxy S8 Active встроили гироскоп, акселерометр, барометр, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаза и ряд других сенсоров, не забыв про NFC, Bluetooth 5.0, WI-FI 802.11ac, 64 Гб встроенной памяти UFS 2.1, слот под карты памяти и встроенный аккумулятор, емкость которого повысили до 4000 мАч. Весит аппарат 207 граммов при толщине 10 миллиметров.