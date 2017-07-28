Компьютер «Эльбрус» является предметом гордости наших властей, ведь это первый полноценный ПК отечественной разработки, который теоретически может конкурировать с западными аналогами. Сегодня наконец-то стало известно, на что способен, в частности, компьютер «ВК Эльбрус 401-PC»: на нем была запущена игра из серии GTA.

Но если вы думаете, что «ВК Эльбрус 401-PC» тестировали при помощи GTA VI, то вы ошибаетесь – на компьютере была запущена горячо любимая многими Vice City, вышедшая в 2002 году. Демонстрацию возможностей «ВК Эльбрус 401-PC» проводили сотрудники Института электронных управляемых машин имени Брука (ИНЭУМ), и с запуском игры 15-летней давности он не справился. В состав «ВК Эльбрус 401-PC»СС вошли процессор Эльбрус-4С, видеокарта AMD Radeon HD 6450 и 24 Гб ОЗУ, а в качестве ОС выступала Windows 7. GTA: Vice City запустили на средних настройках графики, однако игрушка очень сильно тормозила.

Разумеется, специалисты списали это на то, что для теста была взята пиратская версия игрушки, но мы-то с вами знаем, что даже 15 лет назад пиратки мало у кого тормозили. Между тем, процессор Эльбрус-4С вышел в 2014 году, так что он должен быть способен обрабатывать данные от игрушки 2002 года без особых проблем, однако нет, этот чип в современном мире абсолютно бесполезен, и даже какой-нибудь старый Intel Atom N450 окажется быстрее него, притом без внешней видеокарты.