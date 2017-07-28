И сегодня же Президент Украины объявил о завершении конкурса на должность судей Верховного суда. Как сообщил Петр Порошенко — в начале на одно место претендовали 7 кандидатов, но около 40 процентов заявителей — комиссия сразу сняла с конкурса из-за негативных оценок Общественного совета.

Новость была оставлена 28 июля 2017 20:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.