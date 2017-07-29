Футбольная Ассоциация Англии (FA) сократила дисквалификацию полузащитника Джоуи Бартона с 18 до 13 месяцев. Таким образом, апелляция, поданная 34-летним футболистом, была частично удовлетворена. Он сможет вернуться на поле в мае 2018 года. В период с 26 марта 2006-го по 13 мая 2016 года Бартон сделал 1260 ставок.

Новость была оставлена 29 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.