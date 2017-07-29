Перуанский футболист «Локомотива» пожаловался на слишком холодное лето в России
Категория: Спорт | 29 июля 2017 08:00

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что его удивляет слишком холодное лето в России. Он отметил, что его предупреждали лишь о том, что в стране низкая температура зимой. При это перуанец подчеркнул, что он мало где встречал таких дружелюбных людей, как в России.

Новость была оставлена 29 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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