Обнаружены изображения некоего пока еще не анонсированного смартфона, источник которых клянется и божится, что это грядущий ASUS ZenFone 4 Pro, готовящийся к релизу в этом году. Опубликованы снимки на этот раз были не в Поднебесной, а в Италии.

Приложенная к фотографиям информация гласит о наличии в составе нового ASUS ZenFone 4 Pro сразу двух основных камер с сенсорами по 21 Мп каждый. Эти камеры способны обеспечить не только высокое качество снимков, но еще и 2-кратный оптический зум, причем честный, а не как в OnePlus 5. Смартфон, судя по всему, окажется флагманским, поскольку ему приписывают наличие сразу 6 Гб оперативной памяти и процессора Qualcomm 835, который ставится исключительно в топовые модели 2017 года.

Также в ASUS ZenFone 4 Pro заявлены 64 Гб встроенной памяти, 16-мегапиксельная фронтальная камера, ОС Android 7.1.1 Nougat с фирменным интерфейсом Zen UI от ASUS, экран Full HD, порт USB-C, металлический корпус и все то, что характерно для современных топовых моделей. Презентация устройств серии ASUS ZenFone 4 может состояться уже 17 августа в Тайване, но пока это лишь слухи. Линейка будет включать в себя модели ZenFone 4, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Pro и ZenFone 4V.