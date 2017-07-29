Компания MSI провела анонс нового настольного компьютера Cubi 3 Plus в очень компактном корпусе. По факту, это неттоп на процессоре Intel, представляющий собой малогабаритное решение для дома и офиса, работы и не очень требовательных компьютерных игр.

Новый MSI Cubi 3 Plus в своей базовой комплектации содержит процессор Intel Celeron G3930, 4 Гб оперативной памяти и SSD в формате М.2 на 32 гигабайта. В такой конфигурации компьютер оценивается в $430, но вариантов набора железок у него очень много, и самая дорогая версия стоит уже $790, обладая 4 Гб оперативки, SSD на 1 терабайт и процессором Intel Core i7-7700 поколения Kaby Lake. Дискретная графика не предусмотрена ни в одной из конфигураций. В MSI Cubi 3 Plus можно установить не только твердотельный накопитель М.2, но также жесткий диск на 2,5 дюйма с интерфейсом SATA.

Под периферию предусмотрены три порта USB 3.1, один USB-C 3.1 и два обычных USB 2.0, а также видеовыходы HDMI, DP и даже аналоговый выход VGA для обладателей старых мониторов. MSI Cubi 3 Plus подключается к интернету по гигабитной сетевой карте или по Wi-Fi 802.11ac, а для беспроводных аксессуаров используется модуль Bluetooth 4.2. Неттоп поставляется с операционной системой Windows 10 от Microsoft и готовится поступить в продажу уже до конца этого лета.