В сеть выложены первые и, что очень важно, официальные рендеры смартфона YotaPhone 3, которые наконец-то раскрывают особенности его внешности. Впервые мобильник показали миру в июне на выставке Российско-Китайское ЭКСПО, однако на тот момент продемонстрированы были лишь невнятные тизеры, и не более того.

Теперь же стало понятно, что YotaPhone 3 сохранит формат с двумя встроенными экранами, и второй из них по-прежнему будет располагаться на тыльной панели корпуса и основываться на электронных чернилах. Внешность смартфона обычная – моноблок и моноблок, без каких-либо отличительных черт, так что заострять на этом внимание бессмысленно. Намного интереснее оценить стоимость аппарата, которая стартует с 350 долларов США за версию с 64 Гб встроенной памяти. Также предусмотрена версия со 128-гигабайтным накопителем, но она стоит уже все 450 долларов.

Само собой, две трети цены придется отдать за второй экран, но зато можно будет продать электронную книгу за ее ненадобностью, ведь читать книжки без вреда для глаз теперь можно будет прямо на смартфоне. Указанная стоимость, заметим, актуальна для рынка Поднебесной, у нас же этот аппарат если и будет продаваться, то по совсем другим, более высоким ценам. И да, после релиза YotaPhone 3 будет называться Yota3. Список характеристик включает 4 Гб ОЗУ, ОС Android 7.1.1, некий CPU от Qualcomm и основной экран Full HD на 5 дюймов.