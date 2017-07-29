В Киеве в доме по улице Бурмистенко, где произошел взрыв, во всех подъездах, кроме поврежденного, восстановили водо- и газоснабжение и электричество. Об этом сообщает КГГА.

Всех жителей из поврежденных квартир отселили в гостиницы-общежития университета имени Тараса Шевченко. Всего это 16 семей. .подробнее