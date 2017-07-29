Категория: Столица | 29 июля 2017 16:00
В Киеве в доме по улице Бурмистенко, где произошел взрыв, во всех подъездах, кроме поврежденного, восстановили водо- и газоснабжение и электричество. Об этом сообщает КГГА.
Всех жителей из поврежденных квартир отселили в гостиницы-общежития университета имени Тараса Шевченко. Всего это 16 семей. .подробнее
Новость была оставлена 29 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.