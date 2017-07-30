Смотри также: На Киевщине депутат напал на школьника за пост В Оболонском районе Киева во дворе дома по ул. Тимошенко произошла драка между молодыми парнями и местными жителями.Участники применили газовый баллончик и битые бутылки. Пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского.подробнее

Новость была оставлена 30 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.