Категория: Столица | 31 июля 2017 04:00
В Киеве на перекрестке улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого провалился асфальт. Об этом сообщает Киев Автомобильный в Facebook.
Отмечается, что видны оголенные провода и в кабельном коллекторе нет защиты от воды.
24 июля на бульваре Дружбы народов из-за прорыва трубы провалился.подробнее
Новость была оставлена 31 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.