В Киеве на перекрестке улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого провалился асфальт. Об этом сообщает Киев Автомобильный в Facebook.

Отмечается, что видны оголенные провода и в кабельном коллекторе нет защиты от воды.

24 июля на бульваре Дружбы народов из-за прорыва трубы провалился.подробнее