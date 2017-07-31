Тренер «Анжи» назвал своего футболиста трусом
Категория: Спорт | 31 июля 2017 08:00

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян назвал нападающего клуба Константина Базелюка трусом после матча третьего тура российской премьер-лиги с «Локомотивом». Встреча между прошла в воскресенье, 30 июля, в Москве, и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.

Новость была оставлена 31 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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