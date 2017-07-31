В понедельник, 31 июля, в Голосеевском районе Киева снесли фастфуд, внутри которого находились посетители. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook.

«Сегодня в Киеве, по ул. Заболотного, 15д, застройщик, с помощью спецтехники, начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Есть информация.подробнее