Категория: Столица | 31 июля 2017 16:00
В понедельник, 31 июля, в Голосеевском районе Киева снесли фастфуд, внутри которого находились посетители. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook.
«Сегодня в Киеве, по ул. Заболотного, 15д, застройщик, с помощью спецтехники, начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Есть информация.подробнее
Новость была оставлена 31 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.