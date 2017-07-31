В Киеве снесли фастфуд с посетителями: один пострадавший — фото
Категория: Столица | 31 июля 2017 16:00

   В понедельник, 31 июля, в Голосеевском районе Киева снесли фастфуд, внутри которого находились посетители. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook.

«Сегодня в Киеве, по ул. Заболотного, 15д, застройщик, с помощью спецтехники, начал демонтаж фастфуда с посетителями внутри. Есть информация.подробнее

Новость была оставлена 31 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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