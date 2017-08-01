Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, попросила отца не распускать сплетни. Запись 18-летняя модель сделала на своей странице в Twitter. «Передайте Е. А., что он достал своим Твиттером сплетни пускать», — написала Кафельникова и спустя несколько часов удалила твит.

Новость была оставлена 1 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.