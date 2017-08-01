Опубликованы «живые» фотографии нового пока не анонсированного смартфона Samsung W2018, исполненного в раскладном форм-факторе. Это флагманская модель по меркам 2016 года, и до нынешних требований к топовым гаджетам он недотягивает лишь совсем чуть-чуть.

В раскладушке Samsung W2018 нет процессора Qualcomm 835, но зато есть Qualcomm 821, который тоже дает прикурить многим CPU от MediaTek. Вместе с ним имеется модуль ОЗУ на 4 гигабайта, и к этому добавлены 64 Гб памяти постоянной и сразу два полноценных экрана, оба на 4,2 дюйма по диагонали с разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Корпус Samsung W2018 выполнен из металла и несет в себе фотокамеры на 5 Мп для передней и 12 Мп для основной, два слота под SIM-карты, слот microSD, модуль LTE и прочие модули беспроводной связи.

Смартфон хорош почти со всех сторон – его единственным минусом можно считать батарею на 2300 мАч, потому как другая не поместилась в основной модуль. Зато у Samsung W2018 есть ОС Android 7, настоящая аппаратная клавиатура и форм-фактор, любимый многими, хотя и очень редкий в наши дни. Умная раскладушка, по слухам, увидит свет в августе текущего года.