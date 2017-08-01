Федеральная антимонопольная служба (далее ФАС) сдержала свое обещание и возбудила дело против крупнейших операторов связи России по причине взимания платы за национальный роуминг. Операторам было предписано в определенные сроки устранить нарушение, но в итоге воз и ныне там.

ФАС возбудила дело против МТС, Tele2, Билайна и МегаФона, о чем сообщил Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС. По его словам, операторы не только не отменили национальный роуминг, но даже не вышли на связь с ведомством по данному вопросу и не внесли никакие предложения по его урегулированию. Результатом такого одностороннего игнорирования стал судебный иск. По факту, Большая четверка нарушила антимонопольное законодательство, цитата, «путем установления монопольно высокой цены на услуги национального роуминга».

Как отметил г-н Голомолзин, из сложившейся ситуации есть лишь один выход: операторы обязаны ввести новые тарифы, по которым абоненты смогут разговаривать по всей стране, оплачивая связь по ценам, актуальным для его домашнего региона. Для ФАС, по сути, нет разницы, сделает это Большая четверка добровольно, или если придется привлекать судебную власть и вменять штрафы в особо крупных размерах. Маховик завертелся 17 июля текущего года, когда ФАС попросила операторов в течение двух недель отменить национальный роуминг на территории России. Сроки вышли, но ничего не изменилось, следовательно, отмена этого самого роуминга будет произведена в принудительном порядке.