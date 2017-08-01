До анонса нового смартфона Nokia 8 остаются считанные дни, и сегодня инсайдеры предоставили скорректированные данные относительно его цены. Как ни странно, но новая стоимость оказалась ниже заявленной ранее, притом очень существенно.

Согласно предоставленной информации, новый Nokia 8, который еще вчера оценивался в 600 евро и был весьма сомнительным приобретением на фоне того же OnePlus 5, теперь стоит уже 500, но при этом долларов. Конечно же, итоговую стоимость мы узнаем только во время анонса, плюс в России аппарат будет стоить дороже, чем в Европе, но сам факт заочного снижения цен не может не радовать. И да, Nokia 8 уже даже можно купить, притом без регистрации и SMS, но, правда, лишь инженерный семпл – его продают на Taobao, и это, отметим еще раз, не финальная версия аппарата.

Полноценный и завершенный смартфон Nokia 8 предложит покупателям в первую очередь двойную камеру с оптикой от знаменитой лаборатории Zeiss, ранее известной как Carl Zeiss – именно она поставляла оптику для всех топовых смартфонов Nokia тех времен, включая легендарные N95 и N8. Показ Nokia 8 запланирован на 16 августа, и пройдет он в Лондоне, а его спецификации уже рассекречены и включают в себя 4 Гб оперативной памяти в базе и 6 Гб в топе, 64 Гб встроенной памяти, чистый Android, топовый процессор Qualcomm 835, основную камеру на 12+12 Мп и рамочный экран с диагональю 5,3 дюйма и разрешением Quad HD.