Цена смартфона Nokia 8 окажется ниже предполагаемой
Категория: Техника | 1 августа 2017 00:00

До анонса нового смартфона Nokia 8 остаются считанные дни, и сегодня инсайдеры предоставили скорректированные данные относительно его цены. Как ни странно, но новая стоимость оказалась ниже заявленной ранее, притом очень существенно.

Nokia 8

Согласно предоставленной информации, новый Nokia 8, который еще вчера оценивался в 600 евро и был весьма сомнительным приобретением на фоне того же OnePlus 5, теперь стоит уже 500, но при этом долларов. Конечно же, итоговую стоимость мы узнаем только во время анонса, плюс в России аппарат будет стоить дороже, чем в Европе, но сам факт заочного снижения цен не может не радовать. И да, Nokia 8 уже даже можно купить, притом без регистрации и SMS, но, правда, лишь инженерный семпл – его продают на Taobao, и это, отметим еще раз, не финальная версия аппарата.

Полноценный и завершенный смартфон Nokia 8 предложит покупателям в первую очередь двойную камеру с оптикой от знаменитой лаборатории Zeiss, ранее известной как Carl Zeiss – именно она поставляла оптику для всех топовых смартфонов Nokia тех времен, включая легендарные N95 и N8. Показ Nokia 8 запланирован на 16 августа, и пройдет он в Лондоне, а его спецификации уже рассекречены и включают в себя 4 Гб оперативной памяти в базе и 6 Гб в топе, 64 Гб встроенной памяти, чистый Android, топовый процессор Qualcomm 835, основную камеру на 12+12 Мп и рамочный экран с диагональю 5,3 дюйма и разрешением Quad HD.

Новость была оставлена 1 августа 2017 00:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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