Комиссия по вопросам культуры Киевсовета единодушно отклонила петицию об отмене переименования проспекта имени Романа Шухевича в Киеве.Об этом написал глава фракции ВО Свобода в Киевском горсовете Юрий Сыротюк в Facebook. Читай также: Киевляне проголосовали против переименования улицы.подробнее

Новость была оставлена 1 августа 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.