Компания Cube выпустила в продажу свой новый планшет Free Young X5. Устройство подойдет тем игроманам, которые не желают тратиться на флагманские устройства. Учитывая, что модель обладает немалыми размерами, для того, чтобы использовать ее как смартфон, логичнее будет обзавестись Bluetooth-гарнитурой, поскольку держать модель около уха не очень удобно. Купить планшет сейчас можно только в магазине GearBest.





Итак, Сube Free Young X5 заключен в металлический корпус с пластиковыми вставками. Разработчики предложили всего один цветовой вариант и это серый с черными рамками вокруг экрана. На передней панели разместился 8-дюймовый IPS-дисплей (1920х1200 точек), обладающий весьма неплохим запасом яркости. При уличном освещении качество изображения все-таки падает, но в помещении владелец устройства наверняка останется доволен углами обзора и контрастностью дисплея.

Работает аппарат на базе 8-ядерного процессора MTK8783, дополненного видеосистемой Mali-T720 MP3 и 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Такое сочетание обеспечивает неплохую производительность и стабильную работу платформы, роль которой выполняет ОС Android 7.0. Планшет оснащен модулями Wi-Fi и GPS, имеет поддержку 4G и MicroUSB-слот. Производитель оборудовал модель 13-мегапиксельной камерой, чем многие конкурирующие аналоги похвастаться не могут. Что касается фронтальной камеры, она получила матрицу на 5 Мп, чего достаточно для создания сэлфи и видеочатов.

Помимо прочего, аппарат получил отдельный аудиочип с поддержкой технологии Dolby Audio. В результате, несмотря на то, что динамик у планшета один, его звучание весьма недурное. Среди минусов Cube Free Young X5 можно назвать отсутствие HDMI-слота и малое время автономной работы – разработчик оснастил планшет аккумулятором емкостью 3,8 тыс. мА/ч, которого хватает на четыре часа работы.