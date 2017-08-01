Американская теннисистка Серена Уильямс в колонке для одного из журналов заявила о присутствующей в США дискриминации по половому и расовому признаку в отношении чернокожих женщин. По словам Уильямс, на начальном этапе карьеры ей также было непросто, так как коллеги-мужчины проявляли неуважение.

Новость была оставлена 1 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.