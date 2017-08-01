Два игрока израильского клуба «Бней Иегуда» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с российским «Зенитом». Защитники Аяде Абаши и Бене Тургемане отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и не успели на рейс до Санкт-Петербурга.

Новость была оставлена 1 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.