Два игрока «Бней Иегуда» потерялись по пути на матч с «Зенитом»
Категория: Спорт | 1 августа 2017 16:00

Два игрока израильского клуба «Бней Иегуда» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с российским «Зенитом». Защитники Аяде Абаши и Бене Тургемане отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и не успели на рейс до Санкт-Петербурга.

Новость была оставлена 1 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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