Продвинутый фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II должен был поступить в продажу в различных версиях, в том числе и в наборе с объективом EF 24-70 f/4L IS USM, который многих фанатов марки очень сильно заинтересовал. Однако, как стало известно сегодня, релиз такой китовой версии отложен на неопределенный срок.



Ранее планировалось выпустить зеркалку Canon EOS 6D Mark II и объектив EF 24-70 f/4L IS USM уже 4 августа, однако этого не произойдет, и виноваты в этом, собственно, поклонники марки Canon. Как уже говорилось выше, такой кит очень заинтересовал потенциальных покупателей, и заказов на него было оставлено в разы больше предварительного объема первой партии. Таким образом, было принято решение в стиле «так не доставайся же ты никому», и в результате релиз был отложен.

Дата начала продаж на момент написании новости держится в тайне, равно как и новая цена комплекта, которая наверняка упадет на фоне переноса сроков. Однако следует отметить, что Canon очень рискует, идя на этот шаг: преданных поклонников она, может, и не растеряет, однако менее зависимые от брендов с легкостью уйдут к Sony и Nikon, которые не сидят сложа руки и готовят собственные новые фотоаппараты к релизу в текущей половине года.