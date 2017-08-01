Canon отложила релиз китовой версии фотоаппарата EOS 6D Mark II
Категория: Техника | 1 августа 2017 16:00

Продвинутый фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II должен был поступить в продажу в различных версиях, в том числе и в наборе с объективом EF 24-70 f/4L IS USM, который многих фанатов марки очень сильно заинтересовал. Однако, как стало известно сегодня, релиз такой китовой версии отложен на неопределенный срок.
 

Canon EOS 6D Mark II

Ранее планировалось выпустить зеркалку Canon EOS 6D Mark II и объектив EF 24-70 f/4L IS USM уже 4 августа, однако этого не произойдет, и виноваты в этом, собственно, поклонники марки Canon. Как уже говорилось выше, такой кит очень заинтересовал потенциальных покупателей, и заказов на него было оставлено в разы больше предварительного объема первой партии. Таким образом, было принято решение в стиле «так не доставайся же ты никому», и в результате релиз был отложен.

Дата начала продаж на момент написании новости держится в тайне, равно как и новая цена комплекта, которая наверняка упадет на фоне переноса сроков. Однако следует отметить, что Canon очень рискует, идя на этот шаг: преданных поклонников она, может, и не растеряет, однако менее зависимые от брендов с легкостью уйдут к Sony и Nikon, которые не сидят сложа руки и готовят собственные новые фотоаппараты к релизу в текущей половине года.

Новость была оставлена 1 августа 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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