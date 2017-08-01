Компания Huawei, по словам инсайдеров, в несколько раз увеличила темпы разработки своего нового флагманского смартфона Mate 10, что приведет к смещению его анонса на более раннюю дату. Причина спешки проста и банальна, и заключается она в грядущих новинках от Samsung и Apple, после показа которых никто уже и не взглянет на хоть и топовый, но все же китайфон от Huawei.

Моноблок Huawei Mate 10 будет конкурировать с Samsung Note 8 и Apple iPhone 8, анонс которых запланирован на конец августа и середину сентября соответственно. Флагман из Китая. По слухам, сможет противопоставить им AMOLED-экран от Japan Display с диагональю 6 дюймов, тонкими рамками и соотношением сторон 18:9, как у LG G6. Также в смартфоне ожидается наличие процессора Kirin 970, конкурента Qualcomm 835, и 6 Гб оперативной памяти, а также встроенной в CPU видеокарты серии Heimdallr MP.

По мнению экспертов, Huawei Mate 10 все же не сможет соревноваться с Apple iPhone 8 ввиду того, что большинство людей не хотят пользоваться 6-дюймовыми аппаратами по причине их больших габаритов. iPhone 8, как ожидается, по размерам будет сопоставим с 5-дюймовыми моделями, располагая при этом экраном большей диагонали за счет тонких рамок. Итого, единственным конкурентом Huawei Mate 10 станет именно Samsung Note 8, экран в котором ожидается сразу 6,3-дюймовый.