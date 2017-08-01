Смартфон Moto X4 впервые с начала разработки показался в интернете на качественных изображениях, и это сразу пресс-рендеры, которые в дальнейшем будут использоваться в рекламе и презентациях. Итого, теперь нам известно, как выглядит данный аппарат, но, увы, ничего в его внешности нельзя назвать новым – все это уже было в других моделях Motorola 2017 года.

Смартфон Moto X4 выйдет в трех цветах корпуса, среди которых запечатленный темно-серый, а также светло-серый и бронзовый, больше напоминающий розовое золото. Сразу можно увидеть двойную камеру на тыльной панели с достаточно большой светодиодной вспышкой, а если посмотреть на лицевую панель, то легко заметить на ней кнопку Home – в нее, что важно, встроен сканер отпечатков пальцев. Собственно, это все особенности экстерьера смартфона, разве что можно отметить интересный дизайн пластиковых вставок под антенны – в отличие от других производителей, Lenovo не стала копировать оный с последних моделей Айфонов.

Аппаратные спецификации Moto X4 выдают в нем смартфон среднего уровня с 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 32 или 64 гигабайта. В мобильнике ожидается наличие процессора Qualcomm 660, экрана Full HD на 5,2 дюйма по диагонали, а также основной камеры на 12+8 мегапикселей и фронталки на 16 Мп. Показ Moto X4 состоится до конца этого лета.