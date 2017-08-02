Работы по созданию музея на Почтовой площади идут по плану. Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Спасибко, передает пресс-служба горадминистрации.

Город выделил на музей 27 млн грн. По словам Спасибко, сейчас идет технологичный процесс, а для подготовки качественной методики консервации участка.подробнее