Категория: Столица | 2 августа 2017 04:00
Работы по созданию музея на Почтовой площади идут по плану. Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Спасибко, передает пресс-служба горадминистрации.
Город выделил на музей 27 млн грн. По словам Спасибко, сейчас идет технологичный процесс, а для подготовки качественной методики консервации участка.подробнее
Новость была оставлена 2 августа 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.