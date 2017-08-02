Полузащитник английского «Сандерленда» Эйден Макгиди, выступавший с 2010 по 2013 год за «Спартак», рассказал о встрече с вооруженными фанатами на базе москвичей. По словам хавбека, это произошло после серии неудачных матчей в начале сезона. После окончания беседы ирландец заметил, что болельщики вооружены.

Новость была оставлена 2 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.