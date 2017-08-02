Талисман екатеринбургского футбольного клуба «Урал» шмель совершил прыжок с парашютом в честь Дня ВДВ, который отмечается в России 2 августа. Шмель выпрыгнул из самолета на высоте две тысячи метров. В костюме маскота находился мастер спорта по классическому парашютизму Александр Новоселов.

Новость была оставлена 2 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.