Жителю Молдовы грозит до 6 лет за "минирование" вокзала в Киеве
Категория: Столица | 2 августа 2017 16:00

   Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина Молдовы, который сообщил о якобы заминировании столичного Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В начале июля этого года в дежурную часть отдела полиции на ст. Киев-.подробнее

Новость была оставлена 2 августа 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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