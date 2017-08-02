Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина Молдовы, который сообщил о якобы заминировании столичного Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В начале июля этого года в дежурную часть отдела полиции на ст. Киев-.подробнее