Президент мини-футбольного «Динамо» Андрей Губернский покинул пост по собственному желанию. В качестве президента он пять раз приводил клуб к чемпионству, пять раз к победе в Кубке России, а также к победам в Суперкубке страны и в Межконтинентальном кубке. Пост руководителя «Динамо» Губернский занял в апреле 2010 года.

Новость была оставлена 3 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.