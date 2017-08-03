Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало дорожную карту для Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которой содержатся оставшиеся требования для восстановления соответствия российской организации кодексу WADA. В документе отмечается, что РУСАДА уже выполнило 18 требований со стороны WADA.

Новость была оставлена 3 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.