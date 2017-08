На днях был анонсирован смартфон Meizu PRO 7 Plus с дополнительным вторым экраном на тыльной панели, который, как и основной дисплей, вполне может оказаться разбитым вследствие неаккуратного использования. Возникает логичный вопрос – насколько затруднен процесс замены второго экрана, и на него мы ответим во второй части новости.

На самом деле, трудность замены дополнительного экрана в Meizu PRO 7 Plus, равно как и в обычном PRO 7, имеет крайне высокую степень – недостаточно лишь снять основной дисплей и получить доступ к внутренностям. Мини-экран на тыльной панели скрыт под всеми другими компонентами, и для его демонтажа и замены потребуется сперва открутить каждый из них, включая аккумулятор. По компоновке комплектующих новый Meizu PRO 7 Plus, заметим, очень похож на iPhone 7 Plus.

Процесс замены второго экрана осложняется еще и наличием клея, за счет которого он и держится в корпусе, так что такого рода ремонт обязательно влетит владельцам нового флагмана от Meizu в большую такую копеечку. На данный момент баллов по шкале ремонтопригодности у смартфона нет – его разборкой занимались не iFixit, они доберутся до него немного позже. Добавим также, что Meizu PRO 7 Plus и PRO 7 получили процессоры от MediaTek вместо CPU от Qualcomm – Helio X30 и Helio P25 соответственно.