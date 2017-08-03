Многие мечтают управлять своим компьютером при помощи одного лишь взгляда, и если на этом компьютере стоит Windows 10, то такая возможность очень скоро появится. Microsoft уже работает над соответствующей технологией, которая получила название Eye Control, и в состав «Десятки» она войдет в обозримом будущем.

Доступ к Eye Control уже есть у участников программы Windows Insider – они могут протестировать ее и оценить ту степень удобства управления ПК без клавиатуры и мышки, которую она предлагает. Кроме шуток: эта технология действительно позволит вам писать комментарии на Ютубе и ВКонтакте при помощи взгляда, даже не придется нажимать на кнопки клавиатуры. По предварительным данным, широкие массы смогут оценить Eye Control уже осенью текущего года, одновременно с релизом масштабного апдейта Windows 10 Fall Creators Update.

Для набора текста от пользователя потребуется лишь смотреть на виртуальную клавиатуру и задерживать взгляд на нужной букве, но пока непонятно, как планируется реализовывать операции с кнопками Ctrl и Shift. Разумеется, для реализации бесконтактного управления операционкой одного лишь дистрибутива, скачанного, разумеется, с официального сайта Microsoft, будет недостаточно – придется раскошелиться еще и на камеру Eye Tracker 4C от компании Tobii, цена которой не сообщается.